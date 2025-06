IranMeloni | tregua violata ma fiduciosi

La premier Meloni affronta la delicata situazione in Medio Oriente, sottolineando come, nonostante la tregua sia stata violata dall'Iran, la fiducia nelle negoziazioni rimanga salda. La sua analisi evidenzia la complessità del contesto e l'importanza di un'unità europea forte, evitando spinte autonome che indebolirebbero il sistema Nato. In un quadro internazionale in evoluzione, l’Italia si impegna a mantenere equilibrio e determinazione per un futuro di stabilità e dialogo.

12.06 "La situazione è ancora molto complessa ma siamo ancora fiduciosi del fatto che si possa andare avanti con una tregua e che si possa tornare alle negoziazioni". Così la premier Meloni nella replica al Senato, dopo che "da parte iraniana è stata violata la tregua" e che ora "Israele potrebbe rispondere". Poi sottolinea: "Sarebbe un errore pensare di costruire una difesa europea parallela a quella del sistema Nato". L'impegno su spesa al 5% in "un percorso sostenibile". Poi: "Io la penso come i romani, 'Si vis pacem, para bellum". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

