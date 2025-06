Iran Tv di Stato su cessate il fuoco di Trump | Regime israeliano ha iniziato guerra ci fermeremo se interrompono aggressione illegale - VIDEO

In un momento di crisi internazionale, la televisione di Stato iraniana ha interrotto le sue normali trasmissioni per trasmettere in diretta una dichiarazione del ministro degli Esteri Abbas Araghchi. L’Iran si prepara a rispondere alla presunta aggressione illegale, rivendicando il diritto a una risposta “difensiva e proporzionata”. La tensione aumenta mentre si attendono sviluppi cruciali: la pace o un’ulteriore escalation sono ormai alle porte, e il mondo osserva con apprensione.

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha rivendicato il diritto dell'Iran a una risposta "difensiva e proporzionata" La televisione di Stato iraniana ha interrotto la sua normale programmazione per trasmettere in diretta una dichiarazione ufficiale del ministro degli Esteri Abbas Araghchi,.

