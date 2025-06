Iran Trump sceglie la trattativa | Cessate il fuoco con Israele

In un colpo di scena che scuote il Medio Oriente, Donald Trump annuncia su "Truth" una storica tregua tra Iran e Israele, ponendo fine alla "guerra dei 12 giorni". Un gesto che potrebbe cambiare le sorti della regione e aprire nuove prospettive di pace. Ma quale sarà il reale impatto di questa decisione? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di un possibile nuovo capitolo nel conflitto.

Una raffica di post sul suo social "Truth": così Donald Trump annuncia una tregua tra Israele e Iran per mettere fine alla "guerra dei 12 giorni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, Trump sceglie la trattativa: "Cessate il fuoco con Israele"

In questa notizia si parla di: iran - trump - israele - sceglie

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

ISRAELE-#IRAN, USA IN GUERRA?/ “Se #Trump sceglie la ‘spallata’ contro Teheran perde quasi tutto” Vai su X

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/rubio-cina-pressioni-sull-iran-contro-chiusura-stretto-hormuz-trump-danni-monumentali-siti-nucleari-iraniani-AHVnexMB #MedioOriente #Israele #Iran Vai su Facebook

L’annuncio di Trump: «Raggiunto il cessate il fuoco tra Israele e Iran»; Trump: 'Tregua tra Israele e Iran' - LIVE BLOG; Trump sceglie la trattativa: “Cessate il fuoco con Israele”.

Israele-Iran, Trump annuncia cessate il fuoco: “Tregua di 12 ore, poi guerra sarà finita” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Iran. Secondo telenicosia.it

Iran, rappresaglia "debole" contro la base Usa: Trump ringrazia e invita alla pace - L'attacco alla base in Qatar preannunciato agli Stati Uniti per limitare i danni. Come scrive msn.com