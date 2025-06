Iran-Trump Alexander B Gray | Cosa sta succedendo dietro le quinte

Cosa sta succedendo dietro le quinte tra Iran, Trump e Alexander B160Gray? Non è ancora chiaro quando sia stata presa la decisione, ma sembra che il presidente abbia cercato di evitare il conflitto militare, puntando sulla diplomazia. Tuttavia, le tensioni crescono e fonti dell’intelligence suggeriscono un’operazione urgente legata a movimenti di materiale nucleare. Ma cosa si cela realmente dietro questa intricata situazione?

"Non è ancora chiaro quando sia stata presa la decisione, ma conoscendo il presidente, credo che volesse evitare l’uso della forza militare. Pensava che con la minaccia della forza militare avrebbe potuto ottenere soluzioni diplomatiche. E pur senza conoscere i dettagli, io presumo che l’intelligence abbia indicato che c’era bisogno di fare questo attacco con urgenza, perché stavano spostando materiale nucleare altrove o perché c’era un cambiamento nella loro postura difensiva. Sono speculazioni. Certo, è possibile che l’annuncio delle due settimane fosse un’operazione psicologica contro gli iraniani, ma sono incline a credere altrimenti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran-Trump, Alexander B. Gray: "Cosa sta succedendo dietro le quinte"

