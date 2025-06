Iran Netanyahu | Teheran non avrà mai armi nucleari

(LaPresse) La guerra di Israele contro l’Iran ha portato il programma nucleare del Paese “alla rovina”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un discorso tv. Netanyahu ha elencato quelli che ritiene i successi ottenuti da Israele nella guerra, compresi gli attacchi contro alti generali e scienziati nucleari. Ha affermato che Israele ha distrutto impianti nucleari a Natanz e Isfahan, nonché il reattore ad acqua pesante di Arak. “Per decenni vi ho promesso che l’Iran non avrebbe avuto armi nucleari e infatti abbiamo portato alla rovina il programma nucleare iraniano”, ha dichiarato Netanyahu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Netanyahu: “Teheran non avrà mai armi nucleari”

Israele lancia attacco contro l'Iran: bombardati siti nucleari e Teheran | Netanyahu: "Colpito al cuore loro programma atomico" - In un colpo decisivo, Israele ha lanciato un attacco mirato contro i siti nucleari iraniani, colpendo al cuore il loro programma atomico.

Cnn: raid Usa hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di mesi. La Casa Bianca smentisce. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Pezeshkian: No ad armi nucleari, solo i nostri diritti legittimi. Netanyahu: Vittoria storica - La Casa Bianca smentisce la CNN: Vuole screditare Trump; Iran-Israele, le news. La tregua regge. Netanyahu: “Vittoria storica, durerà per generazioni”.

