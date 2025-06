Iran | Netanyahu rinunciato ad attacco più duro dopo telefonata con Trump

La tensione tra Israele e Iran si mantiene elevata, ma un passo importante è stato compiuto: dopo una telefonata tra Netanyahu e Trump, Israele ha deciso di rinunciare a un attacco più duro. La notizia, diffusa dall’ufficio del premier israeliano, sottolinea come il dialogo tra i leader abbia influenzato le decisioni militari, evitando escalation immediata. Ma cosa riserva il futuro in questa delicata partita geopolitica?

Milano, 24 giu. (LaPresseAP) – Israele ha rinunciato a un attacco più duro contro l’Iran dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato con il presidente Usa Donald Trump. Lo comunica l’ufficio di Netanyahu, riferendo che Tel Aviv ha colpito un radar iraniano in risposta all’attacco missilistico iraniano di oggi su Israele e che, “a seguito della conversazione del presidente Trump con il primo ministro Netanyahu, Israele ha rinunciato a ulteriori attacchi”. “Durante la conversazione, il presidente Trump ha espresso il suo immenso apprezzamento per Israele, che ha raggiunto tutti gli obiettivi della guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Netanyahu, rinunciato ad attacco più duro dopo telefonata con Trump

