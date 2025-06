Iran | Netanyahu portato alla rovina programma nucleare di Teheran

In un discorso televisivo carico di determinazione, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che la guerra contro l’Iran sta portando il suo programma nucleare “alla rovina”. Con attacchi mirati contro figure chiave e impianti strategici, Tel Aviv mira a indebolire la minaccia nucleare di Teheran. La tensione tra le due nazioni si intensifica, lasciando presagire un futuro incerto per la regione e l’equilibrio mondiale.

Tel Aviv (Israele), 24 giu. (LaPresseAP) – La guerra di Israele contro l’Iran ha portato il programma nucleare del Paese “alla rovina”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un discorso tv. Netanyahu ha elencato quelli che ritiene i successi ottenuti da Israele nella guerra, compresi gli attacchi contro alti generali e scienziati nucleari. Ha affermato che Israele ha distrutto impianti nucleari a Natanz e Isfahan, nonché il reattore ad acqua pesante di Arak. “Per decenni vi ho promesso che l’Iran non avrebbe avuto armi nucleari e infatti. abbiamo portato alla rovina il programma nucleare iraniano”, ha dichiarato Netanyahu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Netanyahu, portato alla rovina programma nucleare di Teheran

In questa notizia si parla di: iran - netanyahu - portato - rovina

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Trump diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti, e invece lancia le bombe in Iran e infiamma il mondo, aprendo la strada a una pericolosa escalation globale. Facciamo nostre le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres co - facebook.com Vai su Facebook

Attacchi da Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Riuscirà Netanyahu a mantenere il sostegno del paese?; Da Gaza all'Iran, il governo Netanyahu sta mettendo in pericolo la sopravvivenza di Israele.

Netanyahu, 'operazione in Iran apre agli accordi di pace' - Vedo collaborazioni che al momento sembrano immaginarie, ma forse abbiamo già c ... Da msn.com

Attacco Usa, Trump: «Siti nucleari Iran distrutti». Netanyahu: «Decisione storica». Guterres: «Pericolosa escalation» - ha scatenato una valanga di reazioni a livello internazionale, dipingendo un ... Scrive msn.com