Iran | ' Nessun accordo tregua ma disposti a fine ostilità'

In un quadro di tensioni sempre più elevate, l'Iran ribadisce la sua posizione: nessun accordo di tregua è attualmente in vigore, ma il regime si mostra disposto a interrompere le ostilità se Israele cessa la sua aggressione. La posta in gioco è alta e le dichiarazioni del ministro degli Esteri Abbas Araghchi sottolineano come Teheran consideri Israele l'aggressore. La situazione rimane incandescente, lasciando aperta ogni possibilità di evoluzione futura.

"Al momento non esiste alcun 'accordo' su un cessate il fuoco o una cessazione delle operazioni militari, tuttavia a condizione che il regime israeliano cessi la sua aggressione non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta". Lo afferma su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "Come l' Iran ha ripetutamente chiarito: Israele ha dichiarato guerra all'Iran, non il contrario", scrive ancora Araghchi specificando che "la decisione finale sulla cessazione delle operazioni militari" di Teheran "verrà presa in seguito e a condizione che il regime israeliano cessi la sua aggressione illegale contro il popolo iraniano" entro stamattina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran: 'Nessun accordo tregua, ma disposti a fine ostilità'

