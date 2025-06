Iran Meloni | non risultano italiani coinvolti né tra civili né tra militari

Roma, 24 giugno – In un contesto di crescente tensione internazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rassicura: “Non risultano italiani coinvolti né tra civili né tra militari” dopo la risposta iraniana ai bombardamenti statunitensi. La diplomazia italiana mantiene alta la guardia, con ambasciate in costante contatto con i connazionali all’estero. Un messaggio di calma e attenzione che rafforza l’impegno del governo nel tutelare i cittadini italiani in ogni scenario internazionale.

Roma, 24 giu. (askanews) – “Non risultano italiani coinvolti né tra civili né tra i militari” dopo la risposta iraniana ai bombardamenti Usa: “le ambasciate sono in costante contatto con i connazionali”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni replicando in aula al Senato alla discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles. Meloni ha ringraziato “Tajani per queste giornate particolarmente complesse”. Dopo l’attacco di ieri dell’Ira alle basi Usa in Qatar “ha convocato l’unità di crisi con gli ambasciatori dell’area. Da oggi le ambasciate avranno incontri mirati con gli italiani residenti nel Golfo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: meloni - risultano - italiani - coinvolti

India: Tajani, non risultano esserci italiani coinvolti - In un dramma aereo che ha sconvolto l'India, le autorità italiane rassicurano: nessun italiano tra i passeggeri coinvolti.

La sinistra accusa il Governo Meloni di aver trascurato la sanità, ma i numeri la smentiscono. Mentre il campo largo continua a strumentalizzare la realtà pur di attaccare l’Esecutivo, noi andiamo avanti con determinazione per dare risposte concrete agli italiani Vai su Facebook

Iran, Meloni: non risultano italiani coinvolti né tra civili né tra militari; Meloni, non ci sono italiani coinvolti in attacchi a basi Usa; Meloni, non ci sono italiani coinvolti in attacchi a basi Usa.

Iran, Meloni: non risultano italiani coinvolti né tra civili né tra militari - (askanews) – “Non risultano italiani coinvolti né tra civili né tra i militari” dopo la risposta iraniana ai bombardamenti Usa: “le ambasciate sono in costante contatto ... Secondo askanews.it

Meloni, non ci sono italiani coinvolti in attacchi a basi Usa - "Per quanto riguarda i nostri connazionali, appena ricevuto la notizia (dell'ultimo attacco alle basi americane da parte dell'Iran, ndr) il ministro Tajani, che voglio ringraziare per queste giornate ... Da ansa.it