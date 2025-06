Iran l' unico missile non intercettato che ha bucato lo scudo della base Usa in Qatar | la risposta coreografica sopra lo skyline di Doha

Iran ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di sorprendere, bucando lo scudo della base americana di Al Udeid in Qatar con un missile non intercettato. La risposta coreografica sopra lo skyline di Doha ha lasciato il mondo in allerta, rivelando una strategia calcolata e temeraria. Un attacco telefonato, annunciato con largo anticipo, ha mostrato come le tensioni geopolitiche siano sempre più imprevedibili, lasciando aperta la questione: quale sarà il prossimo passo in questa partita di potere?

L'Iran ha lanciato sei missili balistici contro la base statunitense in Qatar. Lo riferisce Axios citando fonti israeliane. Il Qatar chiude lo spazio aereo "al fine di garantire la sicurezza di cittadini, residenti e visitatori". Lo rende noto il ministero degli Esteri di Doha in Vai su Facebook

