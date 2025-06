Iran lo scrittore Tolouei | Diffido delle ingerenze Se qualcuno interviene da fuori la gente ne paga il prezzo

Mohammad Tolouei, scrittore iraniano noto per la sua attenzione alle ingerenze straniere, avverte: "La storia ci insegna che ogni intervento esterno si paga caro, soprattutto dalla gente comune." Mentre l’attacco di Israele all’Iran accentua le tensioni, Tolouei, lontano da Teheran, riflette sul prezzo della geopolitica sulla vita quotidiana. In un panorama di instabilità crescente, la voce di chi vive in prima linea ci ricorda che la pace si costruisce con il rispetto reciproco e il dialogo.

“Lo dice la storia: ogni volta che qualcuno da fuori è intervenuto, alla fine la gente comune ne ha pagato il prezzo”. L’attacco sferrato da Israele all’ Iran, e la conseguente escalation, è avvenuto mentre Mohammad Tolouei, una delle voci piĂą interessanti della letteratura iraniana, era lontano da Teheran. “In questo momento non sono in Iran: posso solo immaginare cosa stia succedendo davvero”, racconta a i lfattoquotidiano. it, che lo raggiunge al telefono in Spagna. “Cerco comunque di immaginare in modo positivo, piuttosto che arrendermi al realismo piĂą duro”. Eppure in Europa e America ci sono persone che hanno gioito alla notizia dell’intervento israeliano che, ha dichiarato Netanyahu, è volto a liberare gli iraniani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, lo scrittore Tolouei: “Diffido delle ingerenze. Se qualcuno interviene da fuori, la gente ne paga il prezzo”

Quattro giovani a zonzo sognando che l’Iran cambi (e non censuri la storia).

