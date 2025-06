Iran lancia missili su base Usa in Qatar | Risposta all’aggressione dell’America

Tensione alle stelle nel Golfo Persico: l’Iran risponde con un attacco missilistico alla base americana di Al Udeid in Qatar, definendolo una "risposta potente e di successo" all'aggressione statunitense. Questo gesto segnala un'escalation del conflitto e pone il mondo di fronte a una sfida cruciale: quale sarà il passo successivo in questa delicata crisi internazionale? La situazione rimane altamente fluida e rischiosa, mentre gli sviluppi continuano a destare preoccupazione globale.

La risposta dell’Iran ai bombardamenti degli Stati Uniti è arrivata. I missili di Teheran hanno preso di mira la base aerea americana di Al Udeid in Qatar: “Una risposta potente e di successo all’aggressione dell’America “, l’ha definita la tv di Stato iraniana, dando l’annuncio accompagnato da una musica marziale. “Non siamo stati noi a iniziare la guerra, né la desideravamo; ma non lasceremo senza risposta l’aggressione contro il Grande Iran”, aveva avvertito poco prima il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un post su X. A Doha sono state udite esplosioni e i cieli del Qatar sono stati illuminati dalle scie dei missili, ma secondo quanto riferito dal Paese del Golfo i razzi sono stati intercettati e non sono state registrate vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it