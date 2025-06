Iran la tv di Stato annuncia il cessate il fuoco di Trump

In un colpo di scena internazionale, la TV di Stato iraniana ha annunciato la risposta del ministro degli Esteri Abbas Araghchi alla dichiarazione di Trump su un possibile cessate il fuoco tra Israele e Iran. La diretta ha interrotto le trasmissioni per diffondere le sue parole, sottolineando che, al momento, non esiste alcun accordo ufficiale. La tensione rimane alta, e il mondo osserva attentamente gli sviluppi.

La tv di Stato iraniana ha riportato la risposta del ministro degli Esteri Abbas Araghchi alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Iran. La televisione di Stato iraniana ha interrotto la programmazione per leggere in diretta le dichiarazioni di Araghchi. Al momento non c'è alcun "accordo" su un cessate il fuoco o la "cessazione delle operazioni militari", ha scritto Araghchi su X. "Tuttavia, a condizione che il regime israeliano interrompa la sua aggressione illegale contro il popolo iraniano entro le 4 del mattino, ora di Teheran, non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta", ha aggiunto.

