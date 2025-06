Iran la guerra in diretta l' annuncio di Trump | Cessate il fuoco permanente

In un crescendo di tensioni e colpi di scena, Iran e USA si preparano a una svolta cruciale: mentre le basi in Qatar subiscono il contrattacco iraniano, Trump annuncia un cessate il fuoco "per sempre". La regione si avvia verso una possibile tregua, ma le prossime ore resteranno decisive. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata situazione, dove ogni mossa può cambiare gli equilibri di una delle zone più instabili del mondo.

Dopo il contrattacco (preannunciato) dell'Iran contro le basi militari Usa in Qatar arriva il giorno del "cessate il fuoco". L'annuncio arriva prima da Donald Trump, con il presidente americano che nella notte italiana parla di una tregua "per sempre", poi da Teheran che sostiene di averlo "imposto al nemico". Di seguito, gli aggiornamenti della giornata: Ore 6.23 - Iran, quarta ondata di missili contro Israele L'Iran annuncia il lancio di una quarta ondata di missili verso Israele. All'alba di oggi, in un precedente attacco su Beer Sheva, nel sud di Israele, tre persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra in diretta. l'annuncio di Trump: "Cessate il fuoco permanente"

In questa notizia si parla di: iran - annuncio - trump - cessate

Cessate il fuoco tra Israele e Iran: l’annuncio di Trump - Dopo una giornata ricca di tensioni e scontri nel cuore del Medio Oriente, Donald Trump annuncia con un messaggio su Truth che Israele e Iran hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco.

L’annuncio di Trump: «Raggiunto il cessate il fuoco tra Israele e Iran» https://ilsole24ore.com/art/l-annuncio-trump-cessate-fuoco-completo-israele-e-iran-AHyNleNB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=17507339 Vai su X

“Un conflitto che sarebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medioriente, ma ciò non accadrà ” Nella notte Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo per il cessate il fuoco tra Iran e Israele per 12 ore Vai su Facebook

L’annuncio di Trump: «Raggiunto il cessate il fuoco tra Israele e Iran»; Iran, la news sulla guerra. Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: “Guerra conclusa”. Attacchi iraniani prima della tregua, 4 morti; E' cessate il fuoco tra Israele e Iran. L'annuncio di Trump.

Guerra Iran, Trump: «Tregua con Israele, la guerra finirà». Teheran: «La tregua è entrata in vigore». Ultimi raid con missili all'alba - Trump ha annunciato che l'Iran e Israele hanno concordato un cessate il fuoco di 12 ore. Come scrive leggo.it

"Durerà per sempre": cosi Trump ha ottenuto l'accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Iran - I media israeliani ed iraniani annunciano l'entrata in vigore del cessate il fuoco nonostante un attacco missilistico iraniano che in queste ore ha provocato vittime in Israele ... Si legge su ilgiornale.it