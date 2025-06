Iran la ‘guerra dei 12 giorni’ dall’attacco di Israele alla tregua annunciata da Trump

La tensione tra Iran e Israele ha raggiunto un climax durante la cosiddetta “Guerra dei 12 giorni”, un conflitto che ha visto attacchi preventivi, risposte contundenti e una fragile tregua annunciata a sorpresa da Donald Trump. Dall’operazione Rising Lion di Israele alle conseguenze delle azioni iraniane, questa escalation ha segnato un capitolo cruciale nel panorama geopolitico del Medio Oriente, mettendo in evidenza come le tensioni possano sfociare in un confronto di proporzioni inattese.

Dall’attacco preventivo’ di Israele alla fragile tregua annunciata a sorpresa da Donald Trump dopo l’entrata nel conflitto degli Stati Uniti e la risposta iraniana contro la base americana Al Udeid in Qatar. Le principali tappe di quella che il presidente americano ha definito “la guerra dei 12 giorni” fra Iran e Israele. 13 giugno – Israele lancia l’operazione Rising Lion. Israele lancia nella notte una vasta offensiva aerea contro l’Iran, colpendo impianti nucleari, installazioni militari e residenze di alti dirigenti del regime di Teheran. L’operazione, denominata ‘Rising Lion’, è il più imponente attacco diretto tra i due Paesi nella storia recente del Medioriente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, la ‘guerra dei 12 giorni’ dall’attacco di Israele alla tregua annunciata da Trump

