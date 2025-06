Iran Khamenei è sparito | rissa a porte chiuse chi gli soffia il potere

In un'atmosfera di tensione crescente, l'Iran si trova al centro di una crisi senza precedenti, tra scontri segreti e manovre di potere. Mentre Washington invoca un possibile cambio di regime, Ali Khamenei, la figura chiave del Paese, annuncia con fermezza che la sua vita "non ha alcun..." segreto che potrebbe scuotere le fondamenta della Repubblica islamica. La partita è più aperta che mai: cosa ci riserva il futuro?

Da Washington, Donald Trump parla apertamente di "cambio di regime" in Iran subito dopo l'operazione Martello di mezzanotte che dovrebbe aver raso al suolo i centri nucleari del Paese. E forse non è un caso: il presidente americano ha intuito che il potere di Ali Khamenei non è mai stato così debole come oggi. La Guida suprema della Repubblica islamica parla altrettanto chiaramente di una ipotesi sconvolgente: "La mia vita non ha alcun significato - recita in un video -. Anche se mi uccideranno, non consideratelo una perdita, finchĂ© rimanete saldi ai principi dell’Imam Hussain. Stiamo vincendo questa guerra finchĂ© non ci inchiniamo davanti al potere e all’aviditĂ ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it