Iran-Israele trascorse 12 ore senza attacchi Guterres | Tregua sia rispettata

Dopo dodici ore di calma precaria tra Iran e Israele, la speranza di una tregua duratura si fa strada tra le tensioni del Medio Oriente. Il governo israeliano ha accettato la proposta statunitense di un cessate il fuoco, ma resta all’erta, promettendo una risposta ferma a qualsiasi violazione. La comunitĂ internazionale, rappresentata da Guterres, chiede che questa fragile tregua venga rispettata per evitare un’escalation ancora piĂč devastante.

Il governo israeliano ha annunciato questa mattina di aver accettato la proposta statunitense di un cessate il fuoco bilaterale, avvertendo perĂČ che "risponderĂ con forza" a qualsiasi violazione della tregua. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran-Israele, trascorse 12 ore senza attacchi. Guterres: “Tregua sia rispettata”

