Iran-Israele il presidente Pezeshkian annuncia la fine della guerra dei 12 giorni L’Idf | Da questa sera via le restrizioni per i civili

Dopo dodici giorni di tensioni, l’Iran annuncia la fine delle restrizioni imposte ai civili e la riapertura dello spazio aereo, segnando un passo importante verso la normalizzazione. Con voli internazionali consentiti di nuovo e le comunicazioni ripristinate, il Paese si prepara a voltare pagina e a riprendere il dialogo internazionale. È un momento cruciale che potrebbe aprire nuove opportunità di dialogo e collaborazione.

Il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha annunciato «la fine della guerra dei 12 giorni imposta» al suo Paese. Anche lo spazio aereo iraniano è stato riaperto, scrive FlightRadar24, il sito per il monitoraggio del traffico aereo internazionale. I voli internazionali possono ora atterrare e decollare dall’aeroporto di Teheran senza autorizzazione. L’autorità iraniana per le telecomunicazioni iraniana ha, inoltre, annunciato che WhatsApp resterà bloccata nel Paese, mentre Telegram potrà riprendere a funzionare dopo le misure precauzionali adottate durante gli attacchi d’Israele. Lo riferisce Iran International, canale legato all’opposizione con base a Londra. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: presidente - pezeshkian - fine - guerra

Zelensky: pronti a qualsiasi negoziato per porre fine alla guerra - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la disponibilità dell'Ucraina a negoziare per porre fine al conflitto con la Russia.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, annuncia la "fine della guerra di 12 giorni imposta dal regime sionista (Israele)" @ultimoranet Vai su X

Parlando con i giornalisti il presidente Usa ha precisato: «L’Iran non vuole parlare con l’Europa: è improbabile che gli europei possano essere d’aiuto nel porre fine alla guerra tra Iran e Israele» - facebook.com Vai su Facebook

La fragile tregua. Pezeshkian: No ad armi nucleari, vogliamo far valere i nostri diritti legittimi - L'IDF: Ora l'attenzione ritorna su Gaza; Iran-Israele, le news. Trump: “Entrambe le parti hanno violato la tregua”. Chiamata con Netanyahu; Trump: tregua violata, non sanno che fanno. Iran: pronti a negoziare.

Iran annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni' - Il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha annunciato "la fine della guerra dei 12 giorni imposta" al suo Paese. Segnala gazzettadiparma.it

Iran, Pezeshkian annuncia la fine della guerra dei 12 giorni - "Oggi, dopo la coraggiosa resistenza della vostra grande e storica nazione, assistiamo a un cessate il fuoco e alla fine della guerra di 12 giorni imposta alla nazione iraniana dall'a ... Secondo laprovinciacr.it