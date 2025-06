Iran-Israele entra in vigore la tregua

Dopo settimane di tensioni e scontri, la tanto attesa tregua tra Iran e Israele è entrata in vigore, offrendo un barlume di speranza in un’area al limite della guerra. La regione, infatti, ha vissuto un’escalation senza precedenti, con attacchi e provocazioni che hanno rischiato di scatenare un conflitto devastante. Ora, il passaggio alla pace potrebbe rappresentare un passo decisivo verso stabilità e dialogo, ma la strada resta lunga e incerta.

Dopo settimane di tensioni altissime e attacchi incrociati, secondo media iraniani la tregua tra Iran e Israele è entrata in vigore. La situazione in Medio Oriente ha raggiunto livelli di massima allerta, portando la regione sull'orlo di un nuovo e devastante conflitto. Nelle ultime settimane si è assistito a un'escalation drammatica: attacchi missilistici a distanza, raid aerei mirati, operazioni di intelligence e continue provocazioni reciproche tra Israele e Iran hanno alimentato un clima da guerra imminente. Le tensioni si sono riflesse anche sul piano internazionale, coinvolgendo indirettamente potenze come gli Stati Uniti, la Russia e i Paesi del Golfo, preoccupati per le conseguenze geopolitiche ed economiche di un eventuale scontro armato aperto.

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran | Media Teheran: entrata in vigore la tregua | Missili su Beer Sheva nella notte: tre morti - In un clima di tensione crescente, Trump annuncia un cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre Teheran conferma l'entrata in vigore della tregua.

L'esercito israeliano afferma di aver intercettato alcuni missili iraniani diretti verso Israele. Questo significherebbe una violazione del cessate il fuoco di 12 h proposto da Trump, a sole poche ore dall'entrata in vigore della tregua. Cosa sappiamo a riguardo?

#NEWS - #Iran nega di aver colpito #Israele dopo l'entrata in vigore della #tregua. Dopo 12 giorni, l'#Iraq riapre il suo spazio aereo #24giugno #IsraelIranConflict #Israeli @vinmorgante

Trump: 'Sia Israele sia l'Iran hanno violato il cessate il fuoco' - LIVE BLOG; Missili, vittime e accuse: c'è una fragile tregua tra Israele e Iran; Trump a Israele: “Non sganciate quelle bombe”.

Trump, 'Israele non attaccherà l'Iran. La tregua è in vigore' - Nessuno sarà ferito, il cessate il fuoco è in vigore!

Trump contro Iran e Israele: hanno violato la tregua. E dice a Netanyahu: non sganciare bombe, sarebbe grave violazione - Il ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato di aver dato istruzioni all'Idf di «rispondere con forza alla violazione del cessate il fuoco da parte dell'Iran con attacchi intensi contro obie ...