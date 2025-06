Iran-Israele accuse incrociate e smentite sulla tregua violata | che succede

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, alimentando timori sulla stabilità della fragile tregua annunciata dagli Stati Uniti. Dopo l’accusa di attacchi missilistici iraniani intercettati da Israele, il ministro della Difesa Israel Katz ha espresso preoccupazioni profonde riguardo la possibilità che questa escalation possa compromettere gli sforzi di pace nella regione. La situazione resta critica: cosa accadrà ora?

Le accuse incrociate tra Israele e Iran fanno temere che la tregua annunciata dal presidente Americano, Donald Trump, sia troppo fragile per reggere. Secondo quanto reso noto dalle autorità militari israeliane, due missili balistici sono stati lanciati dall'Iran verso Israele dopo che avrebbe dovuto entrare in vigore un cessate il fuoco. Entrambi sono stati intercettati. In seguito a tale episodio, il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato di aver dato istruzioni alle IDF di "rispondere con forza alla violazione del cessate il fuoco da parte dell'Iran con attacchi intensi contro obiettivi del regime nel cuore di Teheran". 🔗 Leggi su Iltempo.it