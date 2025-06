Iran il ritrovato protagonismo di Trump Di Bella | una grande bomba non risolve problemi

Il ritorno di Trump sulla scena internazionale ha acceso il dibattito sulla crisi iraniana, ma una grande bomba come soluzione rimane un miraggio irrealizzabile. Antonio Di Bella riflette: mentre Trump esulta, i problemi rimangono aperti e complessi, difficili da risolvere con mere dimostrazioni di forza. È fondamentale guardare oltre le provocazioni e valutare approcci più concreti per la stabilità regionale. La questione iraniana richiede strategie ponderate e dialogo, non solo annunci e ostilità .

Sulla crisi iraniana il commento di Antonio Di Bella: “Trump esulta ma rimangono molti interrogativi. Una grande bomba difficilmente risolve tutti i problemi che rimangono aperti che che ne dicano Trump e i suoi euforici in queste ore sostenitori”. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, il ritrovato protagonismo di Trump. Di Bella: una grande bomba non risolve problemi

In questa notizia si parla di: trump - bella - bomba - risolve

Trump sgancia la bomba su Istanbul: "Forse venerdì" - Donald Trump lancia una provocazione su Istanbul, lasciando aperta la possibilità di una visita in Turchia.

LE GBU-57A/B MOP, enormI bomba antibunker lanciate dagli USA nelle scorse ore, sono a detta degli esperti, l'unico ordigno in grado di distruggere gli impianti nucleari sotterranei iraniani. Ma come funzionano? Vai su Facebook

Putin, relazioni con Cina al più alto livello nella Storia. Xi, uniti per un ordine internazionale - Zelensky: ho avuto una bella conversazione con Trump; Meloni deve invitare Trump e Putin a Pratica di Mare.

Trump alleggerisce i dazi sulle auto. Risolta la 'crisi' con Amazon - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un decreto per ... msn.com scrive

Dazi: Renzi, ‘barzelletta che Meloni va da Trump e risolve problemi’ - (Adnkronos) – “Meloni fa l’influencer e racconta la barzelletta che il 17 lei risolve tutto nell’incontro con Trump. Da sardiniapost.it