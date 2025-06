Iran Il Regime resiste ma è isolato

L'Iran si trova in una fase di tensione palpabile: il regime, seppur ferito e isolato, resiste con determinazione. Khamenei rimane un'ombra nell'ombra, mentre i prigionieri politici di Evin vengono trasferiti per arginare il malcontento. Il programma nucleare, secondo Teheran, continua a essere attivo. In un delicato equilibrio di forze e controforze, il futuro del paese rimane incerto e appeso a un filo.

Ferito, azzoppato, colpito ma ancora in piedi. Il Regime iraniano resiste, anche se Khamenei risulta ancora introvabile. Trasferiti i prigionieri politici di Evin in altre zone. Mentre il programma atomico, secondo quanto dice Teheran, sarebbe ancora vivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, Il Regime resiste ma è isolato

In questa notizia si parla di: resiste - regime - iran - isolato

La Francia accusa l’Iran e la sua “diplomazia degli ostaggi” denunciando il regime alla Corte internazionale di giustizia - La Francia ha mosso accuse contro l'Iran, denunciando la presunta diplomazia degli ostaggi. Il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, ha annunciato un'azione legale presso la Corte internazionale di giustizia per violazione del diritto alla protezione consolare, a seguito dell'arresto di due cittadini francesi, tra cui Cécile Kohler.

Cosa sta succedendo e che impatto può avere la guerra sul regime teocratico di Teheran, ma soprattutto su una popolazione che da anni si mobilita? Lo chiediamo ad Alì Ghaderi, dirigente dei Fedayn del Popolo Iraniano, parte della Resistenza iraniana Vai su Facebook

Iran, Il Regime resiste ma è isolato; Jahanbegloo: “Il popolo iraniano è stanco di morire per colpa degli ayatollah”; Bombardieri B-2 e tre portaerei, Iran sotto assedio degli Usa: «Opzioni offensive pronte». Khamenei non si arr.

Iran nel caos, Khamenei scompare. Silenzio dal bunker, scatta la paranoia ai vertici del regime - Da giorni il leader supremo iraniano Ali Khamenei è sparito dalla scena pubblica. Da iltempo.it

Khamenei teme la fine di Assad. Iran al bivio isolato e diviso - Margelletti (CeSI): "Gli israeliani puntano alla rivolta per cacciare le Guardie della Rivoluzione" ... Scrive msn.com