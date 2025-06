Iran il momento del lancio del missile balistico verso base Usa Al Udeid poi intercettato dal Qatar - VIDEO

La tensione tra Iran e Stati Uniti si fa sempre più palpabile, con un pericoloso lancio di missili che ha coinvolto basi strategiche in Qatar e Iraq. Il tentativo di colpire la base americana di Al Udeid è stato prontamente intercettato dalla difesa antiaerea del Qatar, evitando potenziali conseguenze devastanti. Un episodio che mette in discussione la stabilità della regione e accende i riflettori su un conflitto che potrebbe avere ripercussioni globali.

Il missile iraniano era diretto verso la base americana di Al Udeid, in Qatar, poi intercettato con successo dalla difesa antiaerea La scorsa notte, l'Iran ha lanciato attacchi missilistici sulle basi americane in Medio Oriente situate in Qatar, tra cui quella cruciale di Al-Udeid, e Iraq, in.

