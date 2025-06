Iran i pasdaran non spaventano i mercati | cosa sta succedendo in Borsa

Nonostante le tensioni tra Iran e Stati Uniti si siano intensificate con attacchi e risposte militari, i mercati finanziari dimostrano una sorprendente resilienza. La volatilità è presente, ma il panico latita, alimentando la speranza che lo scontro resti contenuto e non degeneri in un conflitto globale. La presidente della Bce sottolinea l'importanza di mantenere stabilità e fiducia, perché in questi momenti ogni decisione può fare la differenza per l'equilibrio economico europeo.

L'attacco americano ai tre siti nucleari iraniani fa scivolare le borse. Il nervosismo c'è, ma il panico no. E neanche i missili lanciati da Theran in serata sulle basi Usa in Qatar riescono a spaventare più di tanto, con Wall Street che, dopo una temporanea battuta di arresto, prosegue in rialzo. La speranza e l'auspicio degli investitori è che la guerra resti contenuta e non si allarghi ad altri paesi dell'area. La presidente della Bce, Christine Lagarde parla di «eccezionale incertezza» e di «rischi sulla crescita orientati al ribasso», anche se l'inflazione è attorno all'obiettivo del 2% e, se dovessero esserci schiarite sul fronte commerciale, i mercati e l'economia potrebbe ripartire anche più forte.

