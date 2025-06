Iran | guerra dei 12 giorni è finita

Dopo dodici giorni di tensione e sacrifici, l'Iran annuncia con orgoglio la fine della guerra, definendola il risultato di una coraggiosa resistenza contro un nemico terrorista. Tuttavia, mentre il presidente Pezeshkian celebra la vittoria, Israele prevede una transizione verso una nuova fase, sottolineando che la pace raggiunta è solo l'inizio di ulteriori sviluppi. La regione si prepara così a un capitolo ancora incerto e pieno di sfide.

20.10 In un messaggio alla nazione il presidente iraniano Pezeshkian annuncia la fine della guerra dei 12 giorni. "Dopo la (nostra) coraggiosa resistenza, assistiamo a un cessate il fuoco" e alla fine del conflitto "imposto dal nemico terrorista,iniziatore di questa guerra" Ma Israele sottolinea: "E' finita una fase significativa, ma stiamo entrando in una nuova fase basata sui risultati di quella attuale", ha detto il capo dell'Idf. "Abbiamo fatto arretrare di anni il progetto nucleare iraniano, lo stesso per il suo piano missilistico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

