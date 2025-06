Iran gli arabi si godono la fine del nemico sciita

In un panorama di tensioni crescenti, i Paesi arabi esprimono una preoccupazione crescente per l’attacco americano in Iran, temendo un’escalation che potrebbe sconvolgere la regione. Questa cautela, spesso accompagnata da condanne retoriche, riflette le complessità diplomatiche e gli interessi contrastanti che frenano interventi concreti. Mentre il mondo osserva, resta da capire se questa “preoccupazione” si tradurrà mai in azioni decisive o resterà solo un’eco di parole.

Grande preoccupazione» è il più gettonato dei commenti tra i Paesi arabi costretti dalle circostanze a dire qualcosa sull'attacco americano in Iran e l'escalation che ne potrebbe seguire. È la stessa "preoccupazione" condita da qualche più o meno dura condanna che in questo anno e mezzo ha mosso le coscienze diplomatiche degli stessi Paesi nei confronti degli attacchi israeliani a Gaza ma che poi non è mai sfociata in alcuna azione concreta se non in vani e spesso svogliati tentativi diplomatici. D'altronde se Israele, come ha detto il cancelliere tedesco Merz, sta facendo il lavoro sporco per noi occidentali a maggior ragione lo sta facendo, ora insieme all'alleato americano, anche per gli Stati arabi sunniti, quelli che in sostanza fanno capo all'inziale Lega Araba, che come tutti sanno non hanno mai avuto alcuna simpatia (è un eufemismo) per cugini sciiti iraniani.

