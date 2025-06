Iran | dopo raid Usa Trump disse a Netanyahu di non aspettarsi altri attacchi americani

Dopo i recenti attacchi statunitensi in Iran, Donald Trump ha rassicurato Netanyahu che gli Stati Uniti non pianificano ulteriori azioni militari offensive, invitando a mettere fine al cycle di tensioni e a cercare una soluzione diplomatica duratura. Questa dichiarazione apre uno spiraglio di speranza in un contesto di instabilità globale, invitando tutte le parti coinvolte a riflettere sul percorso verso la pace e la stabilità regionale.

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 24 giu. (LaPresseAP) – Dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro 3 siti nucleari in Iran di domenica, il presidente Usa Donald Trump ha detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non aspettarsi ulteriori azioni militari offensive da parte di Washington. Lo rivela un alto funzionario della Casa Bianca ad Associated Press, spiegando che Trump ha detto a Netanyahu che era ora di fermare la guerra e tornare ai negoziati diplomatici. La posizione di Trump – spiega la fonte – era che gli Stati Uniti avevano eliminato qualsiasi minaccia imminente costituita dall'Iran.

