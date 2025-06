Iran Ashkan Rostami | Trump decisivo E 8 iraniani su 10 contrari al regime

Mi chiamo Ashkan Rostami, ho vissuto 25 anni in Iran e dal 2015 vivo in Italia. La mia storia è un viaggio tra lotte, speranze e sacrifici, riflettendo la volontà di un popolo che si oppone al regime, con otto iraniani su dieci contrari alla dittatura. Oggi, il cambiamento appare possibile, ma resta arduo: la voce del popolo iraniano non si spegne, e il mondo deve ascoltarla fino in fondo.

«Mi chiamo Ashkan Rostami, ho vissuto 25 anni in Iran, e poi nel 2015 sono arrivato in Italia. In questi 10 anni ho fatto sempre attività politica, sia a livello italiano che a livello di opposizione iraniano. Ma nel 2009 avevo già partecipato alle manifestazioni di Onda Verde, dove ho perso anche due amici. Uno è stato ucciso dalle Guardie Rivoluzionarie durante una protesta. L’altro è stato arrestato, e poi il suo corpo è stato restituito dopo tre mesi. Sono arrivato in Italia con visto di studio per studiare informatica. Adesso lavoro come informatico anche in Italia». Così si presenta uno degli esponenti dell’opposizione iraniana più intervistato dalla stampa italiana in questi ultimi giorni, come esponente del Partito Costituzionalista dell’Iran e del Consiglio di Transizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, Ashkan Rostami: "Trump decisivo. E 8 iraniani su 10 contrari al regime"

