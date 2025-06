Iran arrestati due cittadini europei con l’accusa di spionaggio per Israele

In un clima di tensione crescente, Iran annuncia l’arresto di due cittadini europei con l’accusa di spionaggio per Israele. La vicenda si complica ulteriormente con altri arresti, sollevando interrogativi sulla delicatezza delle relazioni internazionali e sulla sicurezza regionale. Chi sono i protagonisti di questa intricata vicenda? E quali ripercussioni potrebbe avere questa escalation? Scopriamolo insieme.

Un cittadino europeo è stato arrestato nella città di Kermanshah, nell’Iran occidentale. Lo riferisce il procuratore capo iraniano della provincia che, stando a quanto riferisce l’agenzia Tasnim, avrebbe anche aggiunto che l’accusa è di spionaggio per Israele. La stessa imputazione è stata rivolta ad altre tre persone: un cittadino europeo tacciato come “spia” e arrestato ad Hamedan, nell’ovest dell’Iran, e due iraniani fermati nella città occidentale di Kermanshah, a cui sono state confiscate diverse schede sim e un’ingente somma di denaro. Secondo quanto riferiscono fonti dell’opposizione all’estero attraverso il canale Iran International, citando un comunicato attribuito alle stesse autorità di pubblica sicurezza della Repubblica Islamica, la polizia iraniana nelle ultime ore ha arrestato almeno altre 36 persone nel Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, arrestati due cittadini europei con l’accusa di “spionaggio per Israele”

