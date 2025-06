Iran annuncia la fine della ' guerra dei 12 giorni'

Il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha annunciato "la fine della guerra dei 12 giorni imposta" al suo Paese.

Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele, ma continuano i lanci di missili: “Il mondo e il Medio Oriente sono i vincitori” - Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele, definendo un “cessate il fuoco completo e totale”.

Iran annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni' - LIVE BLOG; Ira di Trump: Violata la tregua da entrambe le parti, non sanno cosa c... fanno | Poi sente Netanyahu: Israele non attaccherà l'Iran; La fragile tregua. Pezeshkian: No ad armi nucleari, vogliamo far valere i nostri diritti legittimi - L'IDF: Ora l'attenzione ritorna su Gaza.

