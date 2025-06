Iran annuncia fine guerra dei 12 giorni Trump si loda | Volontà anche di Israele un grande onore distruggere impianti e capacità nucleari

Dopo dodici giorni di tensione, Iran e Israele segnano una svolta storica: l'Iran annuncia la conclusione della guerra imposta, mentre Israele torna alla normalità nel traffico aereo. Un momento cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri mediorientali e aprire a nuove prospettive di pace e dialogo. La scena internazionale osserva attentamente, sperando in un futuro di stabilità e cooperazione tra le nazioni coinvolte.

Il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha annunciato ufficialmente "la fine della guerra dei 12 giorni imposta" al suo Paese. Israele, dal canto suo, ha dichiarato il ritorno alla normalità per il traffico aereo in entrata e in uscita.

Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele, ma continuano i lanci di missili: “Il mondo e il Medio Oriente sono i vincitori” - Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele, definendo un “cessate il fuoco completo e totale”.

La fragile tregua. Pezeshkian: No ad armi nucleari, vogliamo far valere i nostri diritti legittimi - L'IDF: Ora l'attenzione ritorna su Gaza; Trump contro Iran e Israele: hanno violato la tregua. E a Netanyahu: non sganciare bombe. Teheran sblocca Telegram e riapre spazio aereo; Iran annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni' - LIVE BLOG.

'La guerra dei 12 giorni' tra Israele e l'Iran - Annunciando l'accordo per il cessate il fuoco tra Iran e Israele, Donald Trump ha promesso al mondo la fine della "guerra dei 12 giorni", espressione che rievoca quella 'dei sei giorni' combattuta tra ... Da ansa.it

Iran annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni' - LIVE BLOG - Regge la fragile tregua dopo l'ira di Trump per le violazioni, 'non sanno che c... Scrive ansa.it