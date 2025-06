Iran 610 persone uccise dall' inizio guerra con Israele

Il conflitto tra Iran e Israele si intensifica, con oltre 610 vittime iraniane dall'inizio delle ostilità. L'Iran sostiene che l'attacco alla base statunitense in Qatar sia una risposta legittima alle provocazioni e non un atto contro il Qatar stesso. In un momento di crescente tensione globale, le parole dei diplomatici evidenziano come la regione stia attraversando una fase critica, dove ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

L'Iran ha affermato che almeno 610 persone sono state uccise dall'inizio della guerra con Israele. L' attacco iraniano alla base statunitense in Qatar è stato in linea con il legittimo diritto di autodifesa del Paese e non dovrebbe in alcun modo essere considerato contro "l'amichevole e fraterno governo del Qatar": lo ha detto oggi il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica con il suo omologo qatariota Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. Lo riporta l'Irna.

