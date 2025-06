IPTV altre 6.000 multe e due condanne La più grossa piattaforma IPTV italiana non era poi così grossa

La recente operazione contro una vasta rete IPTV italiana ha portato a oltre 6.000 multe e due condanne, smascherando una realtà molto più grande di quanto si pensasse. Questa vicenda evidenzia come il mondo dello streaming illegale ancora rappresenti una minaccia significativa, coinvolgendo migliaia di utenti e mettendo in discussione la sostenibilità di piattaforme apparentemente “grossa”. Ma cosa significa tutto questo per gli utenti e il mercato legale? Scopriamolo insieme.

Alla fine della scorsa settimana sono arrivate le condanne e le multe per una rete IPTV sgominata nel 2024. Gli utenti colpiti dalla sanzione sarebbero circa 6.000, e secondo la procura molti starebbero già pagando.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - IPTV, altre 6.000 multe e due condanne. La più grossa piattaforma IPTV italiana non era poi così grossa

