Ipercity e Le Brentelle premiati ai CNCC Italy Awards 2025 per l’impegno culturale e sociale sul territorio

Ipercity e Le Brentelle, i centri commerciali di Padova, brillano ai CNCC Italy Awards 2025, conquistando il prestigioso “Certificate of Merit” per il loro impegno culturale e sociale nel territorio. Questi riconoscimenti sottolineano il valore delle iniziative che uniscono comunità e sostenibilità, ponendo i centri commerciali come veri protagonisti di un progresso responsabile. Un esempio ispirante di come il settore possa fare la differenza, valorizzando il tessuto locale e promuovendo un futuro più inclusivo e consapevole.

Due importanti riconoscimenti per i Centri Commerciali padovani Ipercity e Le Brentelle, che hanno ricevuto il “Certificate of Merit” ai CNCC Italy Awards 2025, il premio promosso dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali per valorizzare i progetti più innovativi e virtuosi del settore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ipercity e Le Brentelle premiati ai CNCC Italy Awards 2025 per l’impegno culturale e sociale sul territorio

In questa notizia si parla di: ipercity - brentelle - cncc - italy

Ipercity e Le Brentelle premiati ai CNCC Italy Awards 2025 per l’impegno culturale e sociale sul territorio - Ipercity ha trasformato il centro in uno spazio espositivo inclusivo con una mostra su Modigliani coinvolgendo oltre 800 studenti, Le Brentelle è stato premiato per “Pl@st Attack”, evento sull’arte e ... Lo riporta padovaoggi.it

