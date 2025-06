Io e Lilly la verità di Sterpin Scintille con Visintin fuori dall’aula

In un intreccio di emozioni e misteri, la scena si infiamma tra io e Lilly, portando alla luce la verità nascosta dietro un legame che ha sconvolto Trieste. Tra scintille di ricordi e confronti serrati, emerge il racconto di un passato torbido e di un dolore ancora vivo. La verità di Liliana Resinovich e Claudio Sterpin si svela passo dopo passo, lasciando tutti con il fiato sospeso: fino a quando questa storia troverà una sua definitiva conclusione?

Trieste, 24 giugno 2025 – Ma qual era il legame tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin? E quando era iniziato? "Ho ripetuto quello che ho sempre detto in tutti questi anni", ha dichiarato l'86enne ieri, mentre usciva dal tribunale di Trieste, dopo oltre 5 ore di incidente probatorio che ha 'cristallizzato' il racconto. Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, durante la trasmissione 'Porta a Porta' condotta da Bruno Vespa, Roma, 04 marzo 2025. "Rispetto per Lilly". Le parole dell'avvocato di Sterpin. Cosa sappiamo in più dopo l'incidente probatorio. Cosa aveva dichiarato Sterpin alla polizia.

Caso Resinovich, oggi la verità di Claudio Sterpin. Il marito: “Rispetto per Lilly” - Oggi a Trieste, il caso Resinovich torna al centro dell'attenzione con un confronto emotivamente carico tra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin.

