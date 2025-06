Inzaghi Inter Dumfries svela il retroscena | ecco cos’è successo davvero al momento dell’addio all’Inter

Denzel Dumfries rivela i retroscena nascosti dietro l’addio all’Inter, svelando dettagli inediti e le emozioni che hanno coinvolto lo spogliatoio. Le sue parole, pronunciate in esclusiva su La Gazzetta dello Sport, offrono un’intima prospettiva sul momento di transizione che ha segnato il club. Scopriamo insieme cosa è successo davvero, tra tensioni, reazioni e nuovi orizzonti per l’esterno olandese. Continue a leggere per conoscere la verità dietro il velo.

Denzel Dumfries è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista questa mattina. Tra alcuni passaggi delle dichiarazioni dell'esterno dell' Inter direttamente dal Mondiale per Club c'è anche spazio per l'addio dell'ex allenatore Simone Inzaghi. Le parole dell'olandese: ADDIO INZAGHI INTER – «È stato molto difficile per me e per tutti, eravamo molto legati a Inzaghi. Sono arrivato qui all'Inter insieme a lui, tutto quello che ho costruito all'Inter è stato con lui.

