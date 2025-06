Inzaghi già innamorato dell’Al Hilal | Strutture e ambizioni il calcio arabo cresce anno dopo anno

Simone Inzaghi, ex allenatore dell’Inter, ha recentemente espresso il suo entusiasmo e la fiducia nei confronti del calcio arabo, in particolare del suo Al Hilal. Con ambizioni grandi e strutture all’avanguardia, il calcio saudita sta crescendo rapidamente, attirando talenti e investimenti importanti. Le parole di Inzaghi testimoniano come questa evoluzione rappresenti un’opportunità unica per il suo club e per il panorama calcistico internazionale. Un viaggio che promette emozioni e successi futuri.

Le parole di Simone Inzaghi, ex allenatore dell’Inter, sulla scelta di trasferirsi in Arabia Saudita all’Al Hilal. Tutti i dettagli. Nel corso della conferenza stampa al Mondiale per Club dopo la sfida contro il Salisburgo, l’ex tecnico dell’ Inter Simone Inzaghi ha analizzato il percorso del suo Al Hilal, soffermandosi sia sull’evoluzione del calcio saudita sia sulle prime prestazioni della sua nuova squadra, sottolineando ambizione, mentalità e segnali incoraggianti sul piano del gioco. SCELTA ARABIA SAUDITA – «Il calcio dell’Arabia Saudita cresce anno dopo anno. Ci sono strutture, ambizione e una mentalità sempre più competitiva, e siamo qui in America per dimostrarlo». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi già innamorato dell’Al Hilal: «Strutture e ambizioni, il calcio arabo cresce anno dopo anno»

In questa notizia si parla di: anno - inzaghi - hilal - innamorato

In Arabia sono sicuri: Inzaghi ha detto sì all’Al-Hilal, guadagnerà 25 milioni all’anno - In Arabia si parla con entusiasmo del possibile approdo di Simone Inzaghi all’Al Hilal. Dopo la finale di Champions di sabato 31 maggio, l’allenatore potrebbe lasciare l’Inter e trasferirsi in Arabia Saudita, dove secondo fonti locali gli è stato offerto un ingaggio di 25 milioni di euro all’anno.

Inzaghi, parole d’amore per l’Al Hilal L’ex tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa di vigilia della sfida al Real Madrid, ha spiegato così la scelta dell’Al Hilal: “L’anno scorso, Jorge Jesus era l’allenatore dell’Al Hilal, e la squadra aveva giocatori eccelle Vai su Facebook

Simone Inzaghi in Arabia, il video dell'Al Hilal: in sottofondo un gol del fratello Filippo; Inzaghi in pressing su Theo, ma lui non è convinto. E con il Milan diventa un caso; Inter, Inzaghi va all'Al-Hilal. Italia, Le parole di Di Lorenzo.

Osimhen al bivio: Al Hilal offre 40 milioni l’anno, Napoli in attesa - Al Hilal di Inzaghi offre 160 milioni in 4 anni a Osimhen. Secondo lifestyleblog.it

Simone Inzaghi era d’accordo con l’Al-Hilal già prima della finale di Champions League - Lo ha detto l'amministratore delegato della squadra saudita, specificando però che il contratto non era ancora stato firmato ... Segnala ilpost.it