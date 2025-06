Inzaghi arriva in città appuntamento al Barbera per il saluto ai tifosi rosanero

Palermo si prepara ad accogliere con entusiasmo il ritorno di Filippo Inzaghi, il nuovo allenatore dei rosanero. Dopo il suo viaggio dalla Spagna, il tecnico incontrerà i tifosi nel cuore dello Stadio Barbera, donando un momento di grande emozione e speranza. La presentazione ufficiale alla stampa segna l’inizio di una nuova avventura che promette di riaccendere la passione per il Palermo e i suoi supporter.

Domani il nuovo allenatore rosanero Filippo Inzaghi sbarcherĂ a Palermo. Il tecnico raggiungerĂ il capoluogo siciliano dalla Spagna e saluterĂ i tifosi presenti nel piazzale del Renzo Barbera dalle ore 19. Il giorno dopo Inzaghi verrĂ presentato alla stampa, alle ore 11, al Palermo CFA di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Inzaghi arriva in cittĂ , appuntamento al Barbera per il saluto ai tifosi rosanero



