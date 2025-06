Inzaghi ammette | Calcio arabo in crescita si inizia a vedere qualcosa del mio calcio

Il calcio arabo sta crescendo a passi da gigante, attirando l’attenzione di tecnici e tifosi di tutto il mondo. Simone Inzaghi, ex Inter, commenta le prime impressioni sulla squadra dell’Al Hilal, sottolineando l’ambizione, le strutture all’avanguardia e la mentalità sempre più competitiva di questa nuova realtà. Un’evoluzione che promette grandi sorprese e sfide affascinanti. Ma cosa ci riserva il futuro di questo calcio in forte ascesa?

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa commentando le prime prove dell’Al Hilal: le dichiarazioni del tecnico ex Inter. Simone Inzaghi ha parlato così del momento dell’ Al Hilal, le parole dell’ex tecnico dell’ Inter anche sul calcio arabo: LE PAROLE – «Il calcio dell’Arabia Saudita cresce anno dopo anno. Ci sono strutture, ambizione e una mentalità sempre più competitiva, e siamo qui in America per dimostrarlo. Prima di questo torno avevamo solo quattro giorni di preparazione, ma ho visto personalità e idee. Abbiamo controllato il possesso nel primo tempo e creato diverse occasioni, e alla fine contro il Salisburgo questo pareggio ci può stare, anche se avremmo potuto vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi ammette: «Calcio arabo in crescita, si inizia a vedere qualcosa del mio calcio»

In questa notizia si parla di: calcio - inzaghi - arabo - ammette

Cagni ammette: «Inzaghi ha il calcio nel sangue e nella testa. Simone mi fa arrabbiare perché…» - Gigi Cagni ammette che Inzaghi ha il calcio nel sangue e nella testa, sottolineando l’importanza della passione e della determinazione del tecnico nerazzurro.

Simone Inzaghi si presenta ai suoi nuovi calciatori. L'ex tecnico dell'Inter carica l'ambiente Vai su Facebook

Milan, Theo Hernandez da Inzaghi: il terzino cambia idea; Inter, Inzaghi fa arrabbiare i tifosi: ammette di seguire l’Al-Hilal da aprile e aiuta il Napoli chiedendo di avere Osimhen; Inzaghi, inizio da incubo all’Al-Hilal: prima lo scambiano per SuperPippo poi diventa il Padrino, la doppia gaffe.

Inzaghi convinto della scelta Al Hilal: "Strutture e ambizione, il calcio arabo cresce anno dopo anno" - Dopo il secondo pareggio in due partite alla guida dell'Al Hilal, Simone Inzaghi, intervenendo in conferenza stampa dopo la partita contro il Salisburgo, ha avuto parole importanti per il sistema calc ... Da informazione.it

Inzaghi-Al Hilal prima della finale di Champions, Inter delusa dal tecnico: ora i dubbi aumentano - Dopo il danno, pesante, della finale di Champions League persa malamente e l'addio subito successivo che ha costretto la società a cambiare velocemente i piani, la separazione tra Inter e Simone Inzag ... msn.com scrive