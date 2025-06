Investita sulle strisce pedonali da uno scooter lungo la Statale critiche le condizioni di una 18enne

Un incidente lungo la Statale 16 ha coinvolto una giovane di 18 anni, investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali nel pomeriggio di lunedì. Le sue condizioni sono ancora critiche, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La scena, drammatica e spiazzante, ha suscitato grande preoccupazione tra passanti e autorità. Resta da capire cosa abbia scatenato questo tragico evento, mentre i soccorsi lavorano per garantire il miglior esito possibile.

Restano critiche, ma non è in pericolo di vita, le condizioni di una 18enne che nel pomeriggio di lunedì (23 giugno) è stata investita lungo la Statale 16, attorno alle 14,20, da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali in compagnia di un'amica rimasta illesa. L'incidente è avvenuto.

