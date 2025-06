Intossicati in luna di miele da monossido di carbonio, rinnovazione in Appello.

Un drammatico episodio di intossicazione da monossido di carbonio durante una luna di miele ha scosso la cronaca siciliana. La Corte d'Appello di Catania ha deciso di riaprire il dibattimento nel processo che vedeva assolti tre imputati, coinvolti in un triste caso risalente al 30 agosto 2017. Due coniugi messinesi sono rimasti gravemente intossicati, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilitĂ . La vicenda si prepara a una nuova svolta, evidenziando l'importanza di approfondire le cause di questa tragica vicenda.

