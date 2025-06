Intossicati dal monossido durante la luna di miele | le ombre sulla caldaia Il perito va riascoltato

Una tragica intossicazione da monossido di carbonio durante la luna di miele ha scosso due neosposi a Messina, nel cuore di Ragusa. Un episodio che solleva importanti domande sulla sicurezza e sulla responsabilità degli hotel, con ombre che si fanno più fitte sulle operazioni di controllo, come evidenziato dalle recenti ombre sulla caldaia. È fondamentale riascoltare le testimonianze del perito, per garantire che simili incidenti non si ripetano e si faccia luce sulla verità.

Intossicati in una camera d'hotel durante il viaggio di nozze: è quanto accaduto a due coniugi di Messina, che nel 2017 stavano trascorrendo la loro luna di miele in un albergo nel centro di Ragusa. I due furono trovati incoscienti nella stanza grazie all'allarme lanciato da un'amica, preoccupata.

