Intoppi d’estate Le disavventure di un professore

L’estate prometteva relax e cultura, ma le disavventure di un professore sono sempre dietro l’angolo. Tra i sogni di una tre giorni a Pisa dedicata a Ovidio e il comfort del Frecciarossa, tutto sembrava perfetto... finché il viaggio non prende una piega inaspettata. Per scoprire come si trasforma questa breve avventura, leggi la storia completa.

Breve storia triste (e hot). Devo recarmi a Pisa per tre giorni di convegno su Ovidio alla Normale. Finché sto sul Frecciarossa da Milano a Firenze, tutto alla grande. Poi comincia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Intoppi d’estate. Le disavventure di un professore

