Orizzonte Sistemi Navali, la joint venture tra Fincantieri e Leonardo, ha firmato un importante accordo con OCCAR per il supporto in esercizio delle navi Fremm. Il contratto TLSM2, del valore di circa 764 milioni di euro, rappresenta un investimento strategico nella sostenibilità e nell’efficienza delle flotte militari italiane ed europee. Questa partnership rafforza la leadership italiana nel settore navale e dimostra come l’innovazione possa garantire eccellenza e affidabilità nel tempo.

Orizzonte Sistemi Navali (OSN), la joint venture partecipata da Fincantieri (51%) e Leonardo (49%) e OCCAR (Organisation for Joint Armament Co-operation) hanno firmato un contratto di supporto in esercizio Through Life Sustainment Management (TLSM 2). Il TLSM2 è un contratto di supporto in servizio del valore di circa 764 milioni di euro (di cui circa 335 milioni in opzione) della durata di 5 anni e mezzo, di tutti i sistemi e apparati delle unitĂ FREMM costruite e consegnate da OSN alla Marina Militare. Esso prosegue una collaborazione che le parti definiscono "strategica" e "di lunga data" avviata con la consegna delle prime fregate FREMM e il relativo supporto logistico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intesa Osn (Fincantieri/Leonardo), Occar e Marina per Fremm

