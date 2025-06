Interviene per sventare un furto sull' auto della moglie malmenato

Un gesto di coraggio e altruismo che si è trasformato in un incubo: un anziano di 70 anni asiatico, intervenuto per proteggere l'auto della moglie da un furto, è stato brutalmente malmenato e ora lotta tra la vita e la morte al Ca' Foncello di Treviso. La sua audacia ha rischiato di costargli molto caro, dimostrando come il valore di un gesto possa sfidare anche le situazioni più minacciose.

Un 70enne di origini asiatiche è ricoverato da qualche giorno al Ca' Foncello di Treviso, con la frattura alla mandibola, in seguito ad un pestaggio subito sotto casa, un condominio di via Salsa. L'uomo è intervenuto per sventare il furto dell'auto della moglie ma il ladro, un giovane, lo ha.

