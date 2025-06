Interventi record per 2 centenari | cuori riaccesi col pacemaker

Due centenari riaccendono il cuore grazie a interventi record e tecnologia all’avanguardia. Tullio Francesconi e Mario Neri, rispettivamente di 101 e 99 anni, hanno superato una sincope grazie all’impianto di pacemaker, dimostrando che l’età non è un limite per la vita e la speranza. Un risultato straordinario che apre nuove prospettive nella cura delle patologie cardiache dei più anziani, con un lieto fine che testimonia il progresso della medicina.

Bentivoglio (Bologna), 24 giugno 2025 – Sono arrivati all’ospedale di Bentivoglio con una sincope e relativa perdita di coscienza derivata derivata dal blocco del cuore. Dopo l’impianto di un pacemaker e qualche giorno di ricovero sono andati a casa con le loro gambe: i due ex pazienti sono Tullio Francesconi, 101 anni, residente a Crevalcore e Mario Neri, 99 anni che vive ad Argelato. Gli interventi sono stati eseguiti dall’équipe dell’Unità operativa complessa Cardiologia Pianura dell’ospedale di Bentivoglio, guidata da Gianfranco Tortorici. “Due persone eccezionali, di una lucidità incredibile, che guidano ancora l’auto – racconta il primario –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interventi record per 2 centenari: cuori riaccesi col pacemaker

In questa notizia si parla di: interventi - pacemaker - record - centenari

