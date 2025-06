Interrogazioni parlamentari di Forza Italia dopo il servizio di Report su Mori

Dopo il servizio di Report su Mori, Forza Italia si mobilita: due interrogazioni al Ministero della Giustizia chiedono chiarimenti e azioni immediate. Il loro obiettivo è fare luce su questioni delicate che coinvolgono la giustizia italiana, dimostrando attenzione e determinazione nel difendere i principi di trasparenza e legalità . Ma quali sono le richieste specifiche e le implicazioni di questa iniziativa? Scopriamolo insieme.

Forza Italia ha presentato due interrogazioni al Ministero della Giustizia in merito all'ultima puntata andata in onda sulla trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci. Una al Senato, firmata dai senatori Gasparri, Zanettin, Paroli, Damiani, Occhiuto, Ternullo, Trevisi, De Rosa, e una alla Camera, sottoscritta dagli Onorevoli Pittalis, D'Attis, Tenerini, Castiglione, Costa, Calderone, Bellomo. "Chiediamo se si intenda avviare un'ispezione presso la Procura di Firenze per individuare i responsabili della diffusione abusiva delle intercettazioni in merito alla puntata andata in onda su Report, che ha diffuso il contenuto di presunte intercettazioni irrilevanti sotto il profilo penale e coperte da segreto investigativo, che coinvolgono l'ex comandante dei Carabinieri Mario Mori, il suo avvocato Basilio Milio e il giornalista del Dubbio Damiano Aliprandi.

