L’Inter si prepara a pianificare il futuro in attacco e prende in considerazione nuove opzioni. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Besiktas avrebbe avviato un sondaggio per Taremi, il talentuoso attaccante iraniano, al fine di sondare il terreno in vista di un possibile trasferimento dopo le vicende legate a Immobile. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato estivo. Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

2025-06-24 14:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Inter, Taremi: sondaggio del Besiktas per il dopo Immobile Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Inter, Taremi: sondaggio del Besiktas per il dopo Immobile. Calciomercato L’Inter cerca una nuova sistemazione sul mercato per Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano classe 1992 è bloccato in patria dalla guerra e per questo motivo non sta partecipando al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Arrivato l’anno scorso a parametro zero dal Porto, nella sua prima stagione in Italia ha segnato 3 gol in 43 presenze con la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Inter, Taremi: sondaggio del Besiktas per il dopo Immobile | Primapagina

