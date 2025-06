Inter | si sblocca il centrale c’è il via libera

L'Inter accelera sul mercato: il centrale C8217232 è finalmente sbloccato e pronto a partire, aprendo le porte a un potenziamento difensivo. I nerazzurri puntano forte su un rinnovo del reparto arretrato, con l’obiettivo di rafforzarsi e affrontare al meglio le sfide future. Contemporaneamente, si concentrano sul Mondiale per Club, dove vogliono consolidare la loro posizione e ottenere risorse da reinvestire in nuove pedine. E c’è entusiasmo nell’aria, perché il mercato dell’Inter si anima con grandi ambizioni.

