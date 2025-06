Inter-River Plate Gallardo in conferenza stampa | orario tranquillo

In vista dell'attesa sfida tra Inter e River Plate, il tecnico argentino Marcelo Gallardo ha annunciato la sua conferenza stampa a un orario più tranquillo rispetto a quello di Cristian Chivu. La vigilia di questa importante partita, valida per il terzo turno del Gruppo E, si anima così di parole che promettono di svelare strategie e emozioni, creando l’atmosfera perfetta per una notte di grande calcio tra Italia e Argentina. Se siete appassionati, non perdetevi le sue dichiarazioni.

In vista di Inter-River Plate, il tecnico degli argentini Marcelo Gallardo parlerà in conferenza stampa. E a differenza di Cristian Chivu lo farà ad un orario accessibile. ORARIO CONFERENZA STAMPA – Vigilia di Inter-River Plate negli Stati Uniti. La partita sarà la terza del gruppo E che si svolgerà tra mercoledì e giovedì notte alle 3 italiane. Oltre alle parole dell’allenatore rumeno, ci saranno pure quelle di Marcelo Gallardo, allenatore degli argentini del River Plate. La Fifa ha comunicato l’orario ufficiale: parlerà alle 23:30 italiane dal ritiro della squadra. La conferenza di Gallardo alla vigilia di Inter-River Plate e molto altro: segui Inter-News. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, Gallardo in conferenza stampa: orario “tranquillo”

River Plate, guai per Gallardo: ben tre squalificati contro l’Inter! - Il River Plate di Gallardo si presenta all'appuntamento contro l’Inter con una grana in più: tre squalificati.

Marcelo #Gallardo, allenatore del #RiverPlate, ha sottolineato di non temere l'#Inter sulla base di quanto visto finora al #MondialeperClub. Troppa convinzione per l'argentino? Vai su Facebook

Inter-River Plate, Gallardo in emergenza: 3 squalificati nei Millonarios Vai su X

